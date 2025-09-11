Alberto Claretta Assandri entra in A&O Shearman

Alberto Claretta Assandri

A&O Shearman annuncia l’ingresso dell’avvocato Alberto Claretta Assandri come counsel – qualifica che nello Studio equivale a partner locale - della practice Global Financial Markets. L’avvocato Claretta Assandri, di base presso la sede di Milano, assume il ruolo di Head of Italy Funds & Financial Regulatory, con la responsabilità di coordinare l’attività di consulenza del team italiano in materia di regolamentazione bancaria, finanziaria e dei fondi.

Paolo Nastasi, managing partner in Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere Alberto nel nostro team. Il suo ingresso si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita costante e investimento, che solo negli ultimi dodici mesi ha visto tre nuovi soci e quattro nuovi counsel in Italia. L’arrivo di Alberto rappresenta un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di affermarci come studio internazionale di riferimento in Italia per l’assistenza legale su operazioni, contenziosi e tematiche di elevata complessità. Siamo certi che, grazie anche al suo contributo, saremo ancora più pronti a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione, segnato da una crescente sofisticazione normativa e dall’innovazione degli strumenti finanziari.”

Alberto vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a primari gestori di fondi e investitori istituzionali nei settori del private equity, private debt, real estate e venture capital. Offre supporto strategico end-to-end con particolare riferimento alla strutturazione di fondi italiani e lussemburghesi, alle attività di fundraising e alle negoziazioni con gli investitori. La sua esperienza si estende anche a operazioni strutturate, come co-investimenti, operazioni secondarie e mandati individuali.

Parallelamente, Alberto ha una profonda conoscenza del quadro regolamentare italiano ed europeo, assistendo gestori, banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e compagnie assicurative in relazione a tutte le aree della normativa bancaria, finanziaria, assicurativa, dei servizi di pagamento e del risparmio gestito. Assiste inoltre le istituzioni finanziarie in operazioni straordinarie e complesse di M&A, dialogando regolarmente con le autorità di vigilanza di settore.

Alberto ha commentato: “Sono felice di entrare a far parte di A&O Shearman in un momento così dinamico per il settore dei servizi finanziari e del risparmio gestito. Sono certo che la combinazione tra la mia esperienza e la piattaforma italiana ed internazionale dello Studio ci permetterà di offrire un supporto ancora più solido e innovativo, rispondendo alle esigenze sempre più sofisticate dei nostri clienti.”