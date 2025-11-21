Affitti brevi, Consiglio Stato boccia self check-in ma apre al riconoscimento a distanza

Il Consiglio di Stato, sentenza del 21 novembre 2025, ha accolto l’appello del ministero dell’Interno (e Federalberghi) e ha riformato la sentenza del Tar Lazio n. 10210/2025 che aveva annullato la circolare del Capo della Polizia del 18 novembre 2024 sul divieto di check-in da remoto per le strutture ricettive.

La decisione ribadisce dunque che i gestori ...