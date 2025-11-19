La gestione del servizio farmaceutico comunale mediante società a capitale misto pubblico-privato
Nota a Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, 17 ottobre 2025, n. 127/2025/PAR
I Giudici contabili si sono recentemente pronunciati sulla «possibilità di prorogare la durata di una Società costituita tra un comune e i farmacisti già dipendenti dell’ente, ai sensi dell’articolo 9, c. 1, lett. d), della L. n. 475/1968», nell’ipotesi in cui i farmacisti soci originari abbiano medio tempore ceduto le proprie quote ad altri soggetti, questione, a sua volta, presupponente la risoluzione di quella - più generale - della «(eventuale) abrogazione tacita della disposizione di cui all...