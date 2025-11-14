Società benefit e diritto europeo: verso un modello comune di impresa sostenibile?
A fronte di una pluralità di soluzioni nazionali l’UE sembra optare per un approccio orizzontale, basato su obblighi di sostenibilità diffusi e trasversali
L’articolo analizza la disciplina delle società benefit italiane alla luce del diritto europeo e delle principali esperienze straniere, indagando se l’Unione europea stia effettivamente convergendo verso un modello comune di impresa sostenibile.
Il lavoro evidenzia come, a fronte della pluralità di soluzioni nazionali, l’UE sembri optare per un approccio orizzontale, basato su obblighi di sostenibilità diffusi e trasversali. Il contributo propone una lettura sistematica...