IL COMMENTO - ACQUE - Sì al sistema di calcolo dei conguagli che riconosce solo gli oneri finanziari

Regolazione tariffaria del servizio idrico integrato: i principi dell'Adunanza Plenaria dettati con la sentenza n. 16 del 7 novembre
Con la sentenza definitiva in esame le Sezioni unite della giustizia amministrativa hanno definito una complessa vertenza in tema di tariffazione idrica, nell'ambito della quale l'esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti dell'autorità indipendente regolatoria di settore è avvenuto anche attraverso lo svolgimento di approfondimenti istruttori tecnici piuttosto articolati.
L'inquadramento
Anche il Supremo consesso della g.a. si è quindi adeguato alla nouvelle vague del sindacato sulla discrezionalità tecnica...
EDITORIALE - Project financing viola la concorrenza, due mesi per evitare lo scontro con l'Ue
di Marcello Clarich - Professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma