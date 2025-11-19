GiurisprudenzaAmministrativo

IL COMMENTO - ACQUE - Sì al sistema di calcolo dei conguagli che riconosce solo gli oneri finanziari

di Davide Ponte

N. 45

Regolazione tariffaria del servizio idrico integrato: i principi dell'Adunanza Plenaria dettati con la sentenza n. 16 del 7 novembre

Con la sentenza definitiva in esame le Sezioni unite della giustizia amministrativa hanno definito una complessa vertenza in tema di tariffazione idrica, nell'ambito della quale l'esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti dell'autorità indipendente regolatoria di settore è avvenuto anche attraverso lo svolgimento di approfondimenti istruttori tecnici piuttosto articolati.

L'inquadramento

Anche il Supremo consesso della g.a. si è quindi adeguato alla nouvelle vague del sindacato sulla discrezionalità tecnica...

Argomenti

I punti chiave

  1. L'inquadramento
  2. La fattispecie oggetto di rimessione
  3. La rimessione
  4. La sentenza non definitiva n. 15 del 2024
  5. La decisione definitiva
  6. Il sindacato giurisdizionale
  7. I limiti dell'obbligo di rinvio pregiudiziale

