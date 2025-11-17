Il MeritoApprofondimento

Doveri deontologici nell'uso dell'AI da parte del difensore

di Rosa Iovino, Avvocato

Guida al Diritto

Fatto e diritto

La pronuncia in oggetto offre un'interessante indagine circa uno degli strumenti più attuali e controversi degli ultimi tempi: l'intelligenza artificiale ed il relativo utilizzo da parte degli operatori del diritto, giungendo alla evidente conclusione che essa (l'i.a.) è una rosa con molte spine che va colta con cautela; nel senso che certamente può essere un ausilio, se usata in modo appropriato e se supervisionata dall'intelligenza umana, con capacità critica, educazione e responsabilità.

I punti chiave

  1. Fatto e diritto
  2. Le fonti in materia di intelligenza artificiale
  3. Le linee guida elaborate dagli Ordini
  4. Art. 88 c.p.c. "dovere di lealtà e di probità"
  5. La soluzione offerta

