Restituzione di cosa sottoposta a sequestro: confini dell'onere della prova a carico del terzo interessato

di Avv.Nicola Scodnik e Avv. Francesca Pastore

Il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del riesame, con l'ordinanza oggetto del presente commento ha delineato in maniera chiara i confini dell'onere della prova a carico di un soggetto terzo rispetto al procedimento penale che richieda la restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo.

I Giudici milanesi, nel caso de quo, hanno annullato il decreto di sequestro preventivo disposto, d'urgenza, dal P.M., ai sensi dell'art. 321 c.p.p., relativamente ad una somma di denaro giacente...

