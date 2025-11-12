SommarioGiustizia

GD N. 44/2025 - Contro le "morti bianche" più controlli e formazione

N. 44

Guida al Diritto

La cronaca registra purtroppo ogni settimana un morto sul posto di lavoro, contro questa "strage" è stato messo a punto un decreto legge che dovrà essere convertito che contiene ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Il numero 44 di «Guida al Diritto» dedica al testo il primo piano della settimana, con la pubblicazione stralciata del provvedimento e una mappa riepilogativa. Sul fronte giurisprudenza, segnaliamo...

Guida al Diritto

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto