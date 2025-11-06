La dimora abituale può essere considerata prova ai fini della residenza?

1. La sentenza

1. Con la recentissima sentenza n. 647 del 05.05.2025 la Corte d'Appello di Ancona affronta un istituto - a torto - meno esplorato, ma di rilevante interesse pratico e giuridico, ovvero la residenza e, più precisamente, sia per quanto concerne i requisiti sia per quanto attiene alla verifica di tali requisiti.

In particolare, il Giudice d'appello rileva come "la residenza di una persona sia determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un...