Alma LED al Training Camp ANCI Lazio 2025

Marco Nicolini

Latina, 26 settembre 2025 – Dal 25 al 27 settembre Latina ospita il Training Camp 2025 di ANCI Lazio, tre giornate di incontri e dibattiti dedicati al futuro degli enti locali italiani, alla transizione digitale e alle nuove sfide economiche, sociali e istituzionali dei territori. L’iniziativa, che riunisce rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Commissione Europea, amministratori locali, imprese e mondo accademico, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per il dialogo tra istituzioni e sistema Paese.

Nel ricco programma della manifestazione, oggi si è svolto[si svolgerà] il panel “Una Nuova Finanza per gli Enti Locali”, dedicato al ruolo strategico delle soluzioni finanziarie innovative per sostenere la crescita delle amministrazioni pubbliche e attrarre investimenti sui territori. Tra i relatori, @Marco Nicolini, Equity Partner di @Alma LED, unico studio legale invitato a intervenire, che ha approfondito [approfondirà] il contributo della finanza alternativa allo sviluppo delle comunità locali e alla realizzazione di progetti infrastrutturali.

L’intervento è inserito all’interno di un confronto ad alto livello con rappresentanti istituzionali e stakeholder di primo piano, tra cui @Stefania Dota (Vice Segretario ANCI Nazionale), @Francesco Marcolini (Presidente Lazio Innova), @Giuseppe Schiboni (Assessore Regione Lazio), @Dario Scannapieco (Amministratore Delegato Cassa Depositi e Prestiti) e @Pier Ciro Galeone (Direttore Generale IFEL). A concludere i lavori, il Sottosegretario al MEF @Federico Freni.

“La capacità degli enti locali di accedere a forme di finanza innovativa e complementare a quella tradizionale è oggi cruciale per realizzare opere infrastrutturali, sostenere la transizione energetica e digitale e favorire la competitività dei territori – ha dichiarato [dichiara] @Marco Nicolini –. Come Alma LED, accompagniamo amministrazioni e istituzioni nella definizione di strumenti giuridici e modelli operativi capaci di attrarre investimenti e generare valore per le comunità.”

La partecipazione di @Alma LED al Training Camp ANCI Lazio conferma il ruolo dello nostro studio nel settore pubblico e gli enti territoriali, in un contesto di trasformazione istituzionale e finanziaria orientato alla crescita sostenibile e all’innovazione.