Russo De Rosa Associati con la multinazionale Loxam nell’acquisizione di Toscana Noleggi

Molinari, Uguccioni, Di Giandomenico

Russo De Rosa Associati ha assistito Loxam, il più grande gruppo di noleggio di attrezzature in Europa (fatturato consolidato di 2,6 miliardi di euro, 11.900 dipendenti, circa 1.120 filiali distribuite in 29 paesi), nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Toscana Noleggi S.r.l. dalla famiglia Bacherini.

Toscana Noleggi è uno dei principali operatori nel mercato del noleggio di attrezzature per l’accesso aereo nel centro Italia, con un parco macchine di circa 450 unità. Grazie a questa acquisizione, Loxam consolida la propria posizione di leader nel settore del noleggio di piattaforme aeree nel nostro Paese, con una rete complessiva di 21 filiali.

“Sono molto lieto di annunciare l’acquisizione di Toscana Noleggi da parte di Loxam, azienda leader in Europa nel settore del noleggio di attrezzature. Desidero ringraziare i nostri dipendenti e clienti per la loro dedizione e fedeltà all’azienda. Insieme a Loxam, Toscana Noleggi continuerà il suo sviluppo”, ha dichiarato Paolo Bacherini, fondatore di Toscana Noleggi.

Marzia Giusto, direttore generale di Loxam Italia, ha commentato: “Sono molto lieta di dare il benvenuto a Toscana Noleggi e al suo team di esperti nel gruppo Loxam. La rete di filiali, la flotta a noleggio, il portafoglio clienti e l’esperienza nel settore delle piattaforme aeree dell’azienda sono perfettamente complementari alle attività di Loxam in Italia e contribuiranno a migliorare i servizi che offriamo ai nostri clienti”.

“L’acquisizione di Toscana Noleggi dimostra l’impegno del Gruppo Loxam a proseguire il proprio sviluppo in Italia, un mercato chiave con un significativo potenziale di crescita”, ha aggiunto Gérard Déprez, Presidente di Loxam.

Russo De Rosa Associati ha assistito il gruppo Loxam in tutti gli aspetti legali e fiscali, con un team multidisciplinare guidato dal socio Marzio Molinari (foto a sinistra) e composto, tra gli altri, da Lucia Uguccioni (foto al centro), Valentina Turato, Francesco Di Giandomenico (foto a destra), Francesca Grandi ed Edoardo Casadei. La due diligence finanziaria è stata curata da Accuracy con un team guidato da Renato Vigezzi.

La famiglia Bacherini è stata assistita dagli avvocati Gherardo Soresina, Massimo Penna e Niccolò Usai, per gli aspetti legali, dal dott. Saverio Carlesi, per gli aspetti tributari, e dall’avv. Matteo Balestri, per le questioni giuslavoristiche.