Ashurst e DLA Piper nel finanziamento concesso da BBVA per il portafoglio di biometano di Equitix

Carloandrea Meacci, Federica Formentin, Francesco Ferrari, Giampiero Priori

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) in un’operazione di finanziamento, dell’importo di 48 milioni di euro, concesso in favore di Enerfarm S.r.l., società del Gruppo Equitix, assistita da Ashurst.

Il finanziamento è destinato a sostenere i lavori di conversione a biometano di quattro impianti, con la possibilità di estendere il finanziamento anche a un quinto, nonché alcuni investimenti relativi al portafoglio.

DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Francesco Ferrari e composto dal partner Giampiero Priori, coadiuvato dagli avvocati Silvia Ravagnani, Benedetta Cerantola e Federica Del Gaiso per i profili banking, dagli avvocati Luigi Mula e Riccardo Simionato per gli aspetti projects, e dal partner Vincenzo La Malfa, supportato dall’avvocato Andrea Cerini, per i profili di hedging. La partner Germana Cassar, coadiuvata dall’avvocato Josilda Pelani, si è occupata dei profili regolamentari. Gli aspetti fiscali sono stati curati dai partner Christian Montinari, responsabile del dipartimento Tax, e Carlotta Benigni, coadiuvati da Giuseppe Padula. Il partner Federico Strada, coadiuvato dall’avvocato Tommaso Erboli, si è occupato degli aspetti giuslavoristici.

Ashurst ha assistito Equitix con un team cross practice coordinato dal partner Carloandrea Meacci, e composto dal counsel Nicola Toscano, dalla senior associate Federica Formentin e dall’associate Marta Simoncelli. I profili di due diligence sono stati seguiti dalla partner Elena Giuffrè con il supporto dell’associate Francesca Sala. Il managing partner Michele Milanese ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. Per i profili di diritto inglese ha agito un team composto dal partner Kerion Ball, dal senior associate Alec Peschlow e dal trainee Ben Brindley.