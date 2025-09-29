HAT acquisisce una quota di minoranza in Marval e VM Motori: Orrick e Andersen gli studi coinvolti

Attilio Mazzilli, Carlo Trucco, Alberto Trainotti e Francesco Inturri

Orrick ha assistito HAT SGR S.p.A., società di gestione del risparmio specializzata in investimenti di private equity nel settore tecnologico, nell’acquisizione di una quota di minoranza in Marval S.p.A., multinazionale attiva nel settore della meccatronica, assistita da Andersen Italia.

In aggiunta, i soci di Marval S.p.A. hanno sottoscritto un accordo vincolante per acquisire VM Motori dal gruppo Stellantis.

Orrick ha assistito HAT con un team composto dal partner Carlo Trucco, dall’associate Gabriele Greco e da Alberto Nicastro, del team Technology Companies Group guidato dal partner Attilio Mazzilli.

Andersen ha assistito Marval con un team composto dai partner Francesco Inturri e Nicole Frigo che, con il senior associate Simone Severino, hanno curato gli aspetti legali dell’operazione tra cui la negoziazione dei contratti e dei nuovi statuti della società operativa. Il partner Alberto Trainotti ha gestito i profili tax del deal.