AndromedAI e Techshop chiudono un round da 1,1 milioni di euro: Occhiuto Legal e Orrick advisor legali dell’operazione

Lucia Occhiuto, Claudia Francesca Micol Cirinà

AndromedAI, startup innovativa attiva nell’ottimizzazione dei cataloghi e-commerce tramite soluzioni di Intelligenza Artificiale, ha chiuso un round di finanziamento pre-seed da 1,1 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato guidato da The Techshop SGR, tramite il fondo Techshop I, un fondo pre-seed e seed dedicato alle startup italiane nel software B2B, con particolare focus nel SaaS (Software as a Service).

Hanno partecipato al round, in qualità di investitori, anche Club degli Investitori, Nana Bianca e ulteriori business angels.

Fondata due anni fa da Alberto Barberis, Francesco Burelli, Vairo Di Pasquale e Stefano Orlando, AndromedAI sviluppa tecnologie basate su AI per migliorare le performance commerciali degli store online. L’operazione consentirà alla società di consolidare la propria crescita e rafforzare il posizionamento competitivo sul mercato digitale.

Occhiuto Legal ha assistito The Techshop SGR con un team composto da Lucia Occhiuto, fondatrice dello studio, e dalla Senior Associate Beatrice Gragnoli per gli aspetti di M&A e venture capital. I profili di proprietà intellettuale e IT sono stati seguiti da Alecsia Pagani, Of Counsel dello studio.

Orrick ha assistito i Founders e AndromedAI con un team composto dalla Partner Livia Maria Pedroni e dalla Associate Claudia Francesca Micol Cirinà del dipartimento Technology Companies Group guidato dal Partner Attilio Mazzilli.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Stefania Anzelini e dall’avvocato Laura Castorina di Milano Notai.