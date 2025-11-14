A&O Shearman e Legance nel liability management di Mundys in relazione a due serie di obbligazioni

Sarah Capella, Cristiano Tommasi, Antonio Siciliano

Mundys S.p.A. ha annunciato, in data 28 ottobre 2025, un’operazione di liability management rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza il 13 luglio 2027 (ISIN: XS1645722262) e “1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza il 12 febbraio 2028 (ISIN: XS2301390089), emessi dalla Società (già Atlantia S.p.A.).

Si tratta di due distinte offerte di riacquisto per cassa (le “Offerte”) a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro di valore nominale aggregato per entrambe le serie e in base alle condizioni descritte nel relativo tender offer memorandum datato 28 ottobre 2025.

Le Offerte sono state effettuate nell’ambito della gestione proattiva delle proprie passività e il settlement è avvenuto in data 7 novembre 2025.

In relazione alle due operazioni, Legance ha assistito Mundys S.p.A. e A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari Dealer Managers, Goldman Sachs International, SMBC Bank EU AG. e Société Générale.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano.

Legance ha agito con un team composto dal senior partner Alberto Giampieri, dal partner Antonio Siciliano, dal senior associate Cosimo Spagnolo e dall’associate Niccolò Milesi.