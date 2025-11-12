Appalti: se non interviene la firma del contratto si può esercitare il recesso?
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, normalmente pari a sessanta giorni, l’aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto (TAR Calabria, Sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1637)
Il fatto e il ricorso
La ditta, risultata aggiudicataria di un appalto per sistemazione di prati e piantumazione, ha trasmesso la documentazione richiesta alla stazione appaltante. Il contratto di appalto non è stato mai sottoscritto. La ditta ha quindi notificato la propria volontà di sciogliersi dal vincolo derivante dalla partecipazione alla procedura per l’affidamento del contratto.
L’ente comunale ha adottato un provvedimento con cui dava atto della inapplicabilità del diritto potestativo invocato.
L’...
Correlati
Calabria