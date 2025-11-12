Appalti: se non interviene la firma del contratto si può esercitare il recesso?

Il fatto e il ricorso

La ditta, risultata aggiudicataria di un appalto per sistemazione di prati e piantumazione, ha trasmesso la documentazione richiesta alla stazione appaltante. Il contratto di appalto non è stato mai sottoscritto. La ditta ha quindi notificato la propria volontà di sciogliersi dal vincolo derivante dalla partecipazione alla procedura per l’affidamento del contratto.

L’ente comunale ha adottato un provvedimento con cui dava atto della inapplicabilità del diritto potestativo invocato.

L’...