In “Gazzetta” la legge su immobili donati e digitalizzazione, norme operative dal 18 dicembre

È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 281 del 3 dicembre la legge 2 dicembre 2025 n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese». Il provvedimento è in vigore dal 18 dicembre 2025.

La novella introduce...