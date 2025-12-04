In “Gazzetta” la legge su immobili donati e digitalizzazione, norme operative dal 18 dicembre
Le riforme più incisive riguardano la riduzione a sei mesi del termine di autotutela amministrativa per rafforzare la certezza del diritto e misure per agevolare la circolazione degli immobili donati
È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 281 del 3 dicembre la legge 2 dicembre 2025 n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese». Il provvedimento è in vigore dal 18 dicembre 2025.
La novella introduce...