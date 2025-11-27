Area con vincolo paesaggistico: il sequestro del bene abusivo va sempre motivato
In questo caso il cambio del bene che insisteva sull’area ha arrecato un effettivo danno in quanto era stato realizzato un ristorante al posto di un parcheggio
Il sequestro preventivo di un immobile abusivo in zona paesaggisticamente vincolata deve essere adeguatamente motivato: il giudice, quindi, deve dimostrare come il cambio del bene che insiste sull’area abbia arrecato un effettivo danno come nel caso concreto (infatti era stato edificato un ristorante al posto di un parcheggio). Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 38442/25.
La vicenda
Venendo ai fatti una società ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale...