Ashurst e Bonelli nell’accordo tra Equiter e Lendlease per il nuovo campus scientifico della Statale di Milano – MIND Ashurst e BonelliErede hanno assistito rispettivamente il fondo Equiter Infrastructure II, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane nell’accordo per l’investimento e relativa partnership nell’ambito del progetto finalizzato alla realizzazione del nuovo campus scientifico dell’Università Statale di Milano, Science for Citizen, all’interno del più ampio progetto MIND (Milano Innovation District), la rigenerazione urbana dell’ex area Expo 2015