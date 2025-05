Parola Associati al fianco di METLEN nel PPA decennale con iliad Italia

Lorenzo Parola, Chiara Salvaneschi

Parola Associati, con il team composto dal Managing Partner Lorenzo Parola e dall’Associate Chiara Salvaneschi, ha assistito METLEN – operatore attivo nello sviluppo e nella realizzazione di progetti di energia rinnovabile – nella definizione degli aspetti legali di un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) decennale con iliad Italia, relativo alla fornitura di energia solare da due nuovi impianti fotovoltaici utility-scale situati in Italia.

L’accordo prevede la fornitura di 20 GWh annui di energia rinnovabile, contribuendo in modo concreto alla progressiva riduzione delle emissioni e alla copertura di una quota significativa del fabbisogno energetico di iliad Italia da fonti rinnovabili. L’operazione consolida il ruolo di METLEN quale partner industriale di riferimento per le aziende impegnate in percorsi di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile.

Lorenzo Parola, Managing Partner di Parola Associati, ha dichiarato:

«L’accordo testimonia l’evoluzione del mercato energetico verso modelli di approvvigionamento sostenibili anche da un punto di vista economico e dimostra come strumenti contrattuali strutturati e bancabili possano facilitare la realizzazione di progetti ad alto impatto ambientale e industriale.»

METLEN è stata inoltre assistita da Our New Energy per la strutturazione commerciale.