BonelliErede e ADVANT Nctm nell’acquisizione delle attività italiane di BT Italia da parte di Retelit

Gianfranco Veneziano, Francesca Peruzzi, Vittorio Noseda, Marco Cosa

BonelliErede ha assistito Retelit, azienda leader nelle telecomunicazioni in Italia interamente focalizzata sul mercato B2B, nella sottoscrizione di un contratto di compravendita con BT Italia, assistita da ADVANT Nctm, per l’acquisizione da parte di Retelit delle attività B2B e degli asset italiani di BT Italia, che nel 2024 hanno registrato ricavi per circa 160 milioni di euro.

L’operazione, che rimane subordinata all’approvazione delle autorità competenti, consentirà a Retelit di potenziare la propria rete in fibra ottica con ulteriori 11.500 km e di ampliare il proprio network di Data Center sul territorio nazionale con 10 MW aggiuntivi di potenza, così rafforzando il presidio del mercato corporate in Italia con un’offerta più ampia a sostegno dell’innovazione e della trasformazione digitale delle aziende italiane. Oltre 360 aziende già clienti di BT in Italia, inoltre, entreranno nel portafoglio di Retelit.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Gianfranco Veneziano e dalla managing associate Francesca Peruzzi, coadiuvati dall’associate Greta Zapparoli e da Leonardo Gastaldo per i profili M&A; per i profili antitrust e golden power hanno agito il partner Massimo Merola, l’of counsel Maurizio Pappalardo e l’associate Gillian David, mentre la partner Antonella Negri e il senior associate Edoardo Piccone Casa hanno curato gli aspetti di diritto del lavoro. Per i profili amministrativi, ha partecipato all’operazione un team composto dall’associate Chiara Spadafora e da Silvia Lorito, mentre per gli aspetti tax hanno partecipato il partner Riccardo Ubaldini, il senior counsel Michele Dimonte e l’associate Matteo Sturla. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dalla legal advisor Martina Mancuso.

BonelliErede ha affiancato nell’operazione il team interno di Retelit composto da Giuliana Testore, General Counsel, Federica Bianchini, Head of Contract and Legal Support, e Michele Riva, Head of Business Strategy.

Il Gruppo BT è stato assistito da ADVANT Nctm con un team coordinato dal partner Vittorio Noseda e dal counsel Marco Cosa e composto, tra gli altri: per gli aspetti corporate M&A, dalla senior associate Martina Da Re e da Alessandro Comi; per gli aspetti commerciali, dal partner Carlo Grignani e dal senior associate Stefano Casartelli; per i profili antitrust e golden power, dal counsel Francesco Mazzocchi e dal senior associate Stefano Prinzivalli Castelli; per gli aspetti di diritto del lavoro, dalla partner Roberta Russo; per gli aspetti di diritto amministrativo, dal managing associate Matteo Morosetti.

La struttura fiscale della operazione è stata curata dal Partner Federico Trutalli e dal Counsel Andrea Mantellini.

ADVANT Nctm ha operato in stretta sinergia con i legali interni del Gruppo BT – Stefano Vicariotto, Annarita Lasi e Vicky Thomas.

Inoltre, il Gruppo BT è stato assistito da Studio Tributario e Societario Deloitte, coadiuvando il cliente e ADVANT Nctm per gli aspetti fiscali relativi al perimetro oggetto di acquisizione, con un team coordinato dal partner Mario De Blasi e dai Director Pietro Celauro e Alessio Pacitti.

Studio Tributario e Societario Deloitte ha operato in stretta sinergia con i responsabili Finance, M&A e fiscali interni del Gruppo BT - Giulia Muzio, Antonio Ferrazzano, Patrick Schellekens e Sebastian Wood.