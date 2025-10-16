Professione e Mercato

Ashurst, Linklaters e Clifford Chance nella nuova operazione di finanziamento del Gruppo Setramar

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito PGIM Inc., tra i principali asset manager al mondo, e i suoi fondi nell’ambito di un’operazione di finanziamento mediante emissione di senior secured notes a favore di Setramar Port Holding S.p.A.. Il Gruppo Setramar, principale operatore terminalistico leader nel settore “dry bulk” e della logistica operante nel porto di Ravenna, è stato assistito dallo studio legale Linklaters.

L’operazione è finalizzata principalmente al rifinanziamento della capital structure del Gruppo a sostegno di nuovi investimenti previsti dal piano industriale 2025-2029, che mirano ad accelerare la crescita e il business nei quattro terminal portuali multipurpose che il gruppo gestisce nel porto di Ravenna.

Ashurst ha assistito PGIM con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner Umberto Antonelli dell’ufficio di Milano, e ha incluso il counsel Nicola Toscano, la senior associate Giulia Lamon e l’associate Federica Ferrua, per tutti gli aspetti legati alla definizione della documentazione finanziaria e l’associate Benedetta Francesca Monestier per gli aspetti di debt capital markets. La due diligence legale è stata seguita dalla partner Elena Giuffrè e dal senior associate Gianluca Di Stefano. Il partner Michele Milanese, insieme alla trainee Irene Tedeschi, ha curato gli aspetti fiscali relativi al finanziamento. Un team guidato dal partner Gabriele Accardo e composto dall’associate Cecilia Ghinassi Carini ha seguito i profili golden power. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati da un team guidato dalla partner Helen Jones, con il supporto della senior associate Emma Bridger e del trainee Jake Olszowski. Il senior counsel Jeffrey Johnson ha seguito gli aspetti di diritto statunitense, mentre quelli di diritto lussemburghese sono stati curati dalla partner Katia Fettes e dall’associate Jean-Baptiste Ntumba.

Ashurst ha altresì assistito Deutsche Bank, in qualità di paying agent, registrar e security agent. Gli aspetti di diritto italiano sono stati curati da un team coordinato dalla partner Annalisa Santini, con il supporto del senior associate Nicola Baresi e del trainee Riccardo Verrastro. Per gli aspetti di diritto inglese, hanno agito il partner Ciaran Vinaccia, la senior associate Wura Olatunbosun e la trainee Israa Khan.

Linklaters ha assistito Setramar Port Holding S.p.A. con un team multidisciplinare guidato dal partner Francesco Faldi, coadiuvato dalle associate Marilisa Ciotta e Chiara Savarese per i profili banking, dalla counsel Linda Taylor e dalla managing associate Laura Le Masurier per i profili English law, dal partner Yaroslav Alekseyev e dall’associate Chaila Fraundorfer per i profili di US law, e dal Senior Managing Associate Tiago Ventura Mendes per gli aspetti di diritto lussemburghese. Gli aspetti corporate sono stati curati dall’associate Andrea Serena e dal trainee Daniele Tira, mentre il partner Roberto Egori, il counsel Fabio Balza e il managing associate Luigi Spinello hanno seguito i profili tax.

Clifford Chance ha assistito Setramar Port Holding ai fini del procedimento di notifica golden power, con un team guidato dal partner Luciano Di Via e composto dall’associate Eleonora Zappalorto e dalla trainee Margherita Canali.

