Portolano Cavallo è il primo studio legale italiano ad adottare Legora, piattaforma di AI generativa per studi legali
Con l’introduzione di Legora, piattaforma di intelligenza artificiale generativa dedicata al mondo legale, Portolano Cavallo amplia l’utilizzo di soluzioni avanzate di AI avviato già nel 2017
Portolano Cavallo, studio legale italiano full-service leader nei settori Digital-Media-Tech e Life Sciences-Healthcare, annuncia una partnership strategica con Legora, piattaforma di intelligenza artificiale generativa ideata specificamente per supportare i professionisti legali.
Con Legora Portolano Cavallo migliorerà ulteriormente la qualità dei propri servizi grazie a funzioni avanzate generative di sintesi, redazione, comparazione e revisione contrattuale, nonché di analisi, traduzione e “deep...