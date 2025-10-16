Legance e White & Case nell’emissione sostenibile di ASTM da 500 milioni di euro

Legance ha assistito ASTM, azienda attiva nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, nel collocamento di un nuovo prestito obbligazionario senior unescured dell’importo di 500 milioni di Euro con una durata di 6 anni long. Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme da €5 miliardi di ASTM e sono quotate su Euronext Dublin.

L’operazione rientra nella strategia del Gruppo volta a ottimizzare costantemente...