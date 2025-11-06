Associazione in partecipazione: non si applica il divieto di patto leonino
Con l’accordo è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite
Il Tribunale di Modena (sentenza 20 ottobre 2025 n. 1210) si pronuncia in tema di associazione in partecipazione, contratto che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all’altro (associato) e l’apporto, da quest’ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purché avente carattere strumentale per l’esercizio di quell’impresa o per lo svolgimento...
La dimora abituale può essere considerata prova ai fini della residenza?
di Avv.Marco Proietti – Avv. Simone Chiavolini - Studio Legale Proietti