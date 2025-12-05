Servitù: le spese sostenute dal fondo dominante ricadono anche sul servente in caso di utilità
Quindi se le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest’ultimo, le relative spese devono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico
Le spese di manutenzione sopportate dal fondo dominante (nel caso de quo un condominio) ricadono anche sul fondo servente nell’ipotesi che quest’ultimo abbia ricevuto dei vantaggi dai lavori eseguiti. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 31740/25.
La vicenda
Dunque - venendo ai fatti - due soggetti (comproprietari del fondo sul quale si trovava l’albero per il quale...