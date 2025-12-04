Avvocati: con più difensori ai singoli va riconosciuto un compenso sugli atti compiuti
Il diritto all’onorario resta escluso se risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni
Nell’ipotesi di più difensori della stessa parte nel corso del procedimento, a ciascuno di essi possono essere attribuiti, nei rapporti col cliente, soltanto gli onorari relativi agli atti personalmente ed effettivamente compiuti.
Una sola parcella con diversi apporti legali
Con la conseguenza – spiega la Cassazione con l’ordinanza n. 31548/25 - che il diritto all’onorario rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno...
Illecito endofamiliare tra depenalizzazione e responsabilità civile
di Avv. Marco Proietti - Avv. Matteo Grussu - Studio Legale Proietti