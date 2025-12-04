Avvocati: con più difensori ai singoli va riconosciuto un compenso sugli atti compiuti

Nell’ipotesi di più difensori della stessa parte nel corso del procedimento, a ciascuno di essi possono essere attribuiti, nei rapporti col cliente, soltanto gli onorari relativi agli atti personalmente ed effettivamente compiuti.

Una sola parcella con diversi apporti legali

Con la conseguenza – spiega la Cassazione con l’ordinanza n. 31548/25 - che il diritto all’onorario rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno...