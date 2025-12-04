Civile

Avvocati: con più difensori ai singoli va riconosciuto un compenso sugli atti compiuti

Il diritto all’onorario resta escluso se risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni

di Giampaolo Piagnerelli

Nell’ipotesi di più difensori della stessa parte nel corso del procedimento, a ciascuno di essi possono essere attribuiti, nei rapporti col cliente, soltanto gli onorari relativi agli atti personalmente ed effettivamente compiuti. 

Una sola parcella con diversi apporti legali

Con la conseguenza – spiega la Cassazione con l’ordinanza n. 31548/25 - che il diritto all’onorario rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno...

