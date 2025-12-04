ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie tra operatori economici gestori di reti, infrastrutture e servizi di trasporto ed utenti o consumatori e tentativo obbligatorio di conciliazione; (ii) mediazione obbligatoria, simmetria tra contenuto della domanda di mediazione e domanda giudiziale e condizione di procedibilità della domanda; (iii) controversie agrarie e tentativo obbligatorio di conciliazione...
Illecito endofamiliare tra depenalizzazione e responsabilità civile
di Avv. Marco Proietti - Avv. Matteo Grussu - Studio Legale Proietti