Civile

Mediazione demandata dal giudice, finalità e assolvimento della condizione di procedibilità della domanda

Breve rassegna delle più recenti sentenze di merito

di Federico Ciaccafava

•Tribunale di Messina, Sezione I civile, ordinanza 10 novembre 2025, n. 4718

L’ordinanza afferma che è improcedibile la domanda giudiziale qualora l’attore non abbia attivato la mediazione delegata dal giudice nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio.

LA MASSIMA

Procedimento civile – ...

Correlati

Ciaccafava Federico, avvocato

Percorsi di Giurisprudenza

Gli ultimi contenuti di Civile