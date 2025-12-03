Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 17 e il 21 novembre 2025
Nel corso di questa settimana le Corti d’appello si pronunciano in tema di querela di falso e di crisi d’impresa ed insolvenza.
I Tribunali, da parte loro, trattano i temi degli infortuni sul lavoro, delle conseguenze sottese alla mancata consegna di un veicolo nuovo, del titolo esecutivo giudiziale, del contratto preliminare, della prova per presunzioni, del rilascio del passaporto durante la fase di separazione dei coniugi, del regime di mobilità nel pubblico impiego e, infine, della...