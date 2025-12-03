Esecuzione forzata: il precetto deve indicare le parti e la data del decreto ingiuntivo
In assenza anche di una sola di tali indicazioni, l’atto è viziato ex articolo 480 del Cpc, producendosi così una nullità non sanabile
“Nell’espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l’esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, ...