Mancata consegna dell’auto: debitore senza colpa se manca l’imputabilità remota
In questo caso il creditore deve provare l’inadempimento, mentre grava sul debitore la dimostrazione che esso sia dovuto per causa a lui non imputabile
Il Tribunale di Matera (sentenza 17 novembre 2025 n. 555), adito in una vicenda di mancata consegna di un’autovettura acquistata nuova nel contesto della quale la giustificazione fornita dalla concessionaria convenuta era riferita alla “crisi dei semiconduttori” quale causa del disservizio, osserva, preliminarmente, che, alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 1218 del codice civile, e in forza del criterio generale di ripartizione dell’onere della prova codificato dall’articolo 2697 ...
Illecito endofamiliare tra depenalizzazione e responsabilità civile
di Avv. Marco Proietti - Avv. Matteo Grussu - Studio Legale Proietti