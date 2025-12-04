La Cassazione chiarisce le regole di distanza tra avvisi di rilevazione della velocità e Autovelox
La doppia segnalazione deve rispondere alla regola primaria di almeno un chilometro tra il primo avviso e l’apparecchio in caso siano presenti intersezioni tra i due cartelli
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 31665/2025 - ha accolto il ricorso di un Comune che contestava la decisione dei giudici che avevano accolto il ricorso di un automobilista contro la contravvenzione elevata tramite autovelox per eccesso di velocità, in particolare dove l’appellante aveva contestato il mancato rispetto delle distanze dei cartelli che segnalano la presenza dell’apparecchio sul percorso stradale.
Si affronta, in effetti, la previsione che stabilisce la doppia segnaletica...
