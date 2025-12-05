Opposizione all’esecuzione: il giudice si limita ad accertare l’esistenza del titolo esecutivo
E delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l’invalidità o l’inefficacia
Osserva in sentenza il Tribunale di Messina (sezione II, 17 novembre 2025 n. 2077) come, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l’opposizione a precetto - al pari di quella all’esecuzione già iniziata - non si possono addurre contestazioni su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché le stesse avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall’ordinamento. Con riferimento specifico ai rapporti tra opposizione a ...
Illecito endofamiliare tra depenalizzazione e responsabilità civile
di Avv. Marco Proietti - Avv. Matteo Grussu - Studio Legale Proietti