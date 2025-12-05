Esecuzione in forma specifica del preliminare solo se è accertata l’esistenza del contratto tra le parti
Per esperire l’azione di cui all’articolo 2932 del codice civile devono risultare specificati gli elementi essenziali del contratto non concluso
Osserva il Tribunale di Napoli (sezione XII, sentenza 17 novembre 2025 n. 10579) che, per ottenere l’esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, ex articolo 2932 del codice civile, occorrono dei presupposti essenziali, quali l’esistenza di un contratto preliminare regolarmente stipulato tra le parti, la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo di vendita e il rifiuto di una parte alla stipula del contratto definitivo, l’esecuzione (o l’offerta) della controprestazione...
Illecito endofamiliare tra depenalizzazione e responsabilità civile
di Avv. Marco Proietti - Avv. Matteo Grussu - Studio Legale Proietti