Il PTT arriva sull’app IO: attivo il servizio per gli avvisi delle Corti tributarie

Dal 3 dicembre 2025 il Processo Tributario Telematico si integra con l’App IO: i difensori possono ricevere avvisi di avvenuta consegna delle PEC relative alle udienze delle Corti di giustizia tributaria. Ecco come funziona il nuovo servizio

di Marina Crisafi

Il Processo Tributario Telematico approda sull’app IO. Dal 3 dicembre 2025 il Processo Tributario Telematico (PTT) compie un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione integrandosi con App IO, la piattaforma dei servizi pubblici digitali gestita da PagoPA.

Il nuovo servizio, denominato “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, consente ai difensori di ricevere notifiche sull’avvenuta consegna delle PEC contenenti gli avvisi di convocazione in udienza trasmesse dalle...

