Avvocati: da oggi invio del modello 5 alla Cassa

Al via da oggi, 17 giugno 2024, le procedure per la compilazione e l’invio dei modelli 5/2024, bis e ter. Lo rende noto Cassa Forense con una comunicazione sul proprio sito mettendo a disposizione dei propri iscritti anche il call center al numero 06 51435340 per qualsiasi ulteriore informazione necessaria.

Modello 5/2024

Il modello 5/2024, relativo alla comunicazione dei dati reddituali dell’anno 2023, si ricorda, dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2024 da tutti gli iscritti agli Albi...