Baker McKenzie con Capri Holdings per l’acquisizione del calzaturificio Sicla

Chiara Marinozzi

Baker McKenzie ha assistito Capri Holdings, il gruppo a cui fanno capo i marchi Michael Kors, Versace e Jimmy Choo, nell’acquisizione del calzaturificio italiano Sicla.

Baker McKenzie ha assistito Capri Holdings con un team composto dalla counsel Chiara Marinozzi (in foto) e dalla senior associate Ilaria Bosso per gli aspetti di diritto societario e dalla partner Serena Fantinelli e dall’associate Daniele Demelio per gli aspetti giuslavoristici. Capri Holdings è stata inoltre assistita, per gli aspetti fiscali, dal Dott. Stefano Fiorini.

Lo Studio Laroma Jezzi & Partners ha assistito i venditori per gli aspetti legali e fiscali con un team composto dai soci Prof. Avv. Philip Laroma Jezzi, dott. Paolo Garofalo e Avv. Leonardo Amadori.

Il notaio Alessia Galdo di Firenze si è occupato degli aspetti notarili dell’operazione.