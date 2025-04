Avvocati, l’equo compenso non è retroattivo si applica alle prestazioni effettuate dal 2018

Il Tribunale è incorso nell’errore di ritenere applicabile l’articolo 13 bis della legge 247/2012 anche ai rapporti professionali ormai cessati a seguito di rinuncia al mandato in data 16 novmbre 2012 e alle prestazioni già espletate, individuando la data di entrata in vigore dell’articolo 13 bis nella data di adozione del decreto legge n. 148 del 2017, individuata nel 16 ottobre 2017. In realtà l’articolo 13 bis non è compreso tra le disposizioni adottate con il decreto legge ma è stata introdotto...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi