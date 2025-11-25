Biciclette e spazi urbani, il decoro e la qualità visiva costituiscono limite amministrativo
Il divieto di incatenare biciclette a infrastrutture pubbliche non è una misura sulla circolazione stradale, ma uno strumento di tutela dello spazio urbano e della sua “dignità” collettiva
La sentenza n.7353/2025 del Consiglio di Stato segna un passaggio cruciale nell’interpretazione dei poteri pubblici in materia di decoro urbano.
Il giudice amministrativo afferma con nettezza che il divieto di incatenare biciclette a infrastrutture pubbliche non è una misura sulla circolazione stradale, ma uno strumento di tutela dello spazio urbano...