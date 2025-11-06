Bird & Bird nel lancio di Novagria Ventures, nuovo venture builder dedicato alla filiera agroalimentare

Calogero Porrello, Sara Calamitosi, Alessandro Dubini, Matteo Canonico

Si è conclusa l’operazione che ha portato alla nascita di Novagria Ventures, nuovo venture builder dedicato all’innovazione nella filiera agroalimentare, promosso da Cdp Venture Capital, Gellify, Mutti, Sipcam Oxon e Crédit Agricole Italia. Aderiscono all’iniziativa, inoltre, i partner: Regione EmiliaRomagna, Agenzia ART-ER e Aretè.

Novagria Ventures, che vedrà Gellify – innovation factory globale – operare in qualità di venture builder partner gestendo la realizzazione delle nuove iniziative, nasce con l’obiettivo di favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative nella filiera agroalimentare. Il progetto prevede la costituzione di fino a 6 nuove imprese nei prossimi 3 anni, con un investimento iniziale di circa 5,65 milioni di euro e prospettive di successivi round di investimento che potranno mobilitare risorse complessive fino a 45 milioni di euro (il solo Fondo Boost Innovation di Cdp Venture Capital prospetta successivi investimenti in equity per un ammontare fino a circa 25 milioni di euro). Le nuove imprese contribuiranno a colmare i gap di processo e tecnologici della filiera agroalimentare, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza operativa, la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e la competitività del settore a livello globale.

Bird & Bird ha agito in qualità di deal counsel, assistendo tutte le parti coinvolte nell’operazione, con un team composto dal partner Calogero Porrello, dalla senior associate Sara Calamitosi e dall’associate Alice Maria Cuccio.

Mutti è stata supportata dallo studio legale Dentons, con un team guidato dal partner Alessandro Dubini, co-head del dipartimento di Corporate M&A in Italia. Gellify è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto dai partner Federico Dettori e Rodrigo Boccioletti e dal counsel Matteo Canonico nell’ambito della practice area Gop4Venture.