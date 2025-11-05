Pirola Pennuto Zei & Associati con Cavagna Group nell’acquisizione di Oiltech S.r.l.

Di Terlizzi, Galli

Cavagna Group, realtà italiana che vanta sedi in tutto il mondo, ha compiuto un ulteriore passo di integrazione verticale con l’acquisizione, condotta per il tramite della controllata Repco S.r.l., del 100% della società Oiltech S.r.l. operante in ambito process engineeing nel settore petrolchimico, oil and gas.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito l’acquirente in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, nell’ambito dell’attività di due diligence della società e nella fase di negoziazione dei testi contrattuali, con un team guidato dall’Equity Partner Massimo Di Terlizzi coadiuvato dall’Associate Partner Clarissa Galli e dall’Associate Giovanna Rossignotti.

Oiltech S.r.l. è stata assistita dall’avvocato Fabrizio Salmini, Equity Partner dello Studio Legale Vicari, coadiuvato da un team composto dall’Associate Davide Fieschi e dal Trainee Niccolò Veronese, nonché dalla dott.ssa Lorena Pellissier e dal dott. Gianluca Monti dello Studio Belluzzo International Partners in qualità di advisor sotto il profilo fiscale e finanziario.