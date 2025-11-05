Gli studi nel finanziamento per il riposizionamento e la valorizzazione del centro commerciale “Parma Promenade”

Lucatello, Molinaro, Bellone e Scarfone

Signal Eurofund Retail Holdco I S.à r.l., una joint venture costituita da Signal Capital Partners Limited, primario investitore finanziario nel settore immobiliare, ed Eurofund Group, importante asset manager immobiliare, ha ottenuto un finanziamento – tramite una struttura di cartolarizzazione immobiliare – per il riposizionamento e la valorizzazione del centro commerciale Parma Promenade, situato a Parma. Il finanziamento è stato erogato da un fondo di credito immobiliare gestito da Nuveen Real Estate.

Simmons & Simmons e A&O Shearman hanno assistito, rispettivamente, gli sponsor e il finanziatore, Nuveen European Real Estate Debt Fund IV, in tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione.

Il team di Simmons & Simmons, per la strutturazione legale e finanziaria e la revisione dei contratti di cartolarizzazione immobiliare, è stato composto dal partner Simone Lucatello, dal counsel Ugo Malvagna, dal supervising associate Marcello Rivoir e dai trainee Francesco Bertolin e Sebastiano Belfi. Per la strutturazione corporate e real estate e la revisione della relativa documentazione contrattuale, il team ha compreso la partner Emanuela Molinaro, il counsel Christian Turotti e l’associate Francesca Giammarino. La strutturazione fiscale e la revisione della contrattualistica dal punto di vista fiscale sono state curate da un team composto dal partner Marco Palanca, dal supervising associate Luca Bocchetti e dall’associate Giulia Ricigliano.

Il team di A&O Shearman, che ha agito come drafting counsel per l’operazione di finanziamento, è stato guidato dai partner Pietro Scarfone e Pietro Bellone, con i senior associate Marco Mazzola e Fabio Gregoris, l’associate Aldo Brombin Tuzzato e la trainee Anna Zanolli per gli aspetti finance. Il partner Andrea De Pieri, le senior associate Roberta Errico e Flavia Guancioli, gli associate Olimpia Salsiera e Francesco Pio Falcone, la trainee Valentina Masucci e le legal intern Eleonora Lisanti ed Elisa Goetz hanno seguito gli aspetti real estate e di diritto amministrativo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Doris Ceoromila hanno fornito assistenza sugli aspetti fiscali.

Bird & Bird ha curato la due diligence immobiliare e regolatoria relativa al centro commerciale e agli accordi con l’autorità pubblica riguardanti il miglioramento delle strade di accesso al centro commerciale, con un team composto dalla partner Antonella Ceschi e dall’associate Antonio Castorina.

Evergreen ha assistito Eurofund nelle questioni contrattuali di asset management con un team guidato dal partner Ignacio Freire.