Sogedim acquisisce da Raben Italy il ramo “Air&Sea”: gli advisor coinvolti

Daniele Landi, Francesco Marotti, Antonio Ferri e Giulia Santi

Sogedim S.p.A., operatore indipendente di riferimento nel settore delle spedizioni via terra, mare e aereo, ha acquisito il ramo di azienda “Air&Sea” di titolarità di Raben Italy S.r.l., parte del Gruppo Raben, leader internazionale nel settore del trasporto e della logistica. Il trasferimento, che rappresenta un passaggio strategico nello sviluppo industriale di entrambe le realtà, sarà efficace dal 1° novembre 2025.

Nell’operazione Sogedim è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario con un team multidisciplinare composto, per tutti i profili corporate, dal partner Daniele Landi e dal senior associate Francesco Marotti e, per i profili labour, dal partner Gianvito Riccio.

Il team multidisciplinare di DWF al fianco di Raben Group è stato coordinato dal partner Antonio Ferri, coadiuvato dalle associate Giulia Santi e Federica Boscolo, per tutti i profili corporate. I profili giuslavoristici sono stati seguiti dal partner Giorgio Manca, con il supporto dell’associate Edoardo Pozzolini, mentre il partner Francesco Falco ha curato gli aspetti regolamentari e di compliance, inclusi quelli privacy e data protection.