Andrea Stincardini nuovo socio di Latham & Watkins

Andrea Stincardini

Latham & Watkins ha annunciato la promozione a partner di Andrea Stincardini (nella foto), con effetto dal 1° gennaio 2026.

La nomina si inserisce in una tornata decisamente copiosa, riflesso anche della performance in tutte le giurisdizioni dello studio nell’ultimo anno: 40 nuovi soci e 56 counsel nel mondo, di cui 13 solo dell’Europa continentale.

Andrea Stincardini fa parte del dipartimento corporate dello studio e della practice M&A e private equity. Rappresenta principalmente fondi di private equity e le loro portfolio company in operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni, joint ventures, dismissioni e corporate governance.

“Siamo molto contenti della promozione di Andrea a partner”, ha dichiarato Stefano Sciolla, office managing partner dell’ufficio di Milano di Latham & Watkins. “Andrea è stato e continuerà a essere una risorsa fondamentale per la nostre practice M&A e private equity. Negli anni ha dimostrato un eccezionale impegno nel costruire e mantenere relazioni di fiducia con i nostri clienti, grazie a una costante dedizione alla qualità e alla crescita professionale. Questa nomina è un’ulteriore conferma della nostra continua volontà di crescere, anche in Italia, per servire sempre meglio i nostri clienti.”