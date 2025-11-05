HSF Kramer rafforza la leadership nell’innovazione legale: Ilona Logvinova nominata Chief AI Officer

Ilona Logvinova

Herbert Smith Freehills Kramer, tra i principali studi legali a livello globale, ha nominato Ilona Logvinova Chief AI Officer globale, confermando il proprio ruolo pionieristico nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e della tecnologia ai servizi legali.

Riconosciuta a livello internazionale tra i maggiori esperti di AI, innovazione e trasformazione digitale, Ilona guiderà la strategia globale dello studio con l’obiettivo di integrare in modo sempre più strategico l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali nei processi e nei servizi rivolti ai clienti.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Global Head of Innovation per McKinsey Legal e Managing Counsel per McKinsey Digital. È stata inoltre Senior Counsel in Mastercard, dove si è occupata di progetti e transazioni tecnologiche, e più recentemente ha guidato le attività di innovazione e trasformazione legale in Cleary Gottlieb.

Annunciando la nomina, Justin D’Agostino, CEO globale di Herbert Smith Freehills Kramer, ha dichiarato:

“Ilona guiderà la nostra strategia globale per valorizzare ulteriormente il potenziale dell’intelligenza artificiale e della tecnologia legale a beneficio dei nostri clienti. Sono trascorsi quasi quindici anni da quando siamo stati il primo studio legale internazionale a introdurre soluzioni legal tech su larga scala attraverso il nostro hub di Alternative Legal Services. Da allora abbiamo continuato a innovare, adottando la tecnologia in modo responsabile e orientato al valore per i clienti. Con l’avvento della GenAI, il cambiamento sta accelerando come mai prima: la tecnologia sta ridefinendo il modo di lavorare degli studi legali, e le esigenze dei clienti evolvono con la stessa rapidità.

Oggi la domanda non è più se l’intelligenza artificiale trasformerà il settore, ma quanto rapidamente e con quanta efficacia sapremo sfruttarla per creare valore. Questo richiede i migliori professionisti, supportati dalle tecnologie più avanzate e da una governance solida.

Ilona è già ampiamente riconosciuta per la sua competenza e visione strategica in materia di innovazione e trasformazione digitale: è la persona ideale per guidare questa nuova fase di crescita dello studio.”