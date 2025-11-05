Edenred Italia annuncia la nomina di Ilaria Musco a Chief Legal Officer

Ilaria Musco

Edenred, leader nazionale nel settore degli employee benefit, rafforza il proprio team di leadership con l’ingresso di Ilaria Musco nel ruolo di Chief Legal Officer.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università LUMSA di Roma, Ilaria Musco ha maturato una solida esperienza professionale in studi legali internazionali prima di approdare al mondo corporate.

Ha ricoperto il ruolo di Senior Legal Counsel in FOX e successivamente in DAZN, dove ha seguito il lancio della piattaforma in Italia nel 2018, guidando le attività legali e regolamentari.

Nel 2022 è entrata in Doctolib, piattaforma francese leader in Europa nella sanità digitale, come General Counsel, ampliando le proprie responsabilità anche all’area commerciale.

Specializzata in diritto digitale e nuove tecnologie, Ilaria porta in Edenred un know-how distintivo che contribuirà a rafforzare ulteriormente la funzione legale aziendale. Nel nuovo incarico riporterà direttamente all’Amministratore Delegato di Edenred Italia Fabrizio Ruggiero.