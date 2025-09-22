BLF Studio Legale nell’accordo tra Leonardo elicotteri e Poggipolini

Francesco Ludergnani

BLF Studio Legale, con un team composto dal partner Giovanni Ludergnani, dal senior associate Francesco Ludergnani e dall’associate Gaetano Ruvolo ha assistito Poggipolini S.p.A., azienda bolognese, specializzata nella produzione di organi di fissaggio critici e di componenti e sistemi di trasmissione ad altissima precisione, nell’accordo siglato con la divisione elicotteri della Leonardo S.p.A.

Il contratto riguarda la progettazione, lo sviluppo e la produzione di giunti flessibili destinati agli alberi di trasmissione e motore, impiegati sulle principali piattaforme elicotteristiche di Leonardo (AW139, AW189, AW169 e AW09). Poggipolini è la prima azienda del territorio a sottoscrivere un accordo di collaborazione con Leonardo; e realizzerà una tecnologia finora importata dall’estero, assumendo inoltre la responsabilità del design, della qualifica e della certificazione dei nuovi componenti in conformità al regolamento EASA P21 per l’aviazione civile.