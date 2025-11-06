BonelliErede al fianco di Metinvest B.V. nella joint venture con il Gruppo Danieli per il nuovo impianto di acciaio a Piombino

Manzo Giuseppe

Metinvest B.V. e Industrielle Beteiligung S.A. (società del Gruppo Danieli) hanno finalizzato l’aumento di capitale a seguito del quale Industrielle Beteiligung S.A. è entrata nella compagine azionaria della società di progetto Metinvest Adria S.p.A. con una partecipazione del 25%.

Si costituisce così ufficialmente la joint venture tra Metinvest B.V. e il Gruppo Danieli, volta alla costruzione e la gestione congiunta di un nuovo impianto di laminazione dell’acciaio tecnologicamente avanzato e a basso impatto ambientale a Piombino (Livorno).

Il progetto segna l’avvio di un’iniziativa strategica volta a realizzare uno degli impianti di produzione di acciaio verde più avanzati al mondo, con una capacità produttiva di circa 2,7 milioni di tonnellate all’anno, per un valore complessivo di 3 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di rilanciare il polo industriale di Piombino e di svolgere un ruolo chiave nella modernizzazione e nel potenziamento della produzione siderurgica nella regione.

BonelliErede ha assistito i team legali interni di Metinvest B.V. e Metinvest Adria S.p.A., composti da Oleksandr Kulykovskyi, Yana Babych e Virginia Lombardo, con un team guidato dal partner Giuseppe Manzo, membro del Focus Team Construction & Engineering, e composto dalla senior associate Giulia Matteoni, dall’associate Giulia Vannoni e da Luca Michilli.

Il Gruppo Danieli è stato assistito dal proprio team legale interno formato da Michele Ius, Gabriele Battistuta e Anna Poiani.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Filippo Zabban dello studio ZNR Notai, con l’assistenza di Armando Scorza e Vera Panebianco.