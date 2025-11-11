bureau Plattner nel management buyout di Jointek Aerospace

Uberocp Ariano, Simona Gallo, Costanza Galli, Filippo Arata

Jointek S.r.l., è una società attiva da oltre trenta anni sul mercato europeo, specializzata nella produzione e distribuzione di tubi flessibili e componenti speciali per sistemi di trasporto fluidi, destinati al settore aerospaziale e ad altri comparti performance-critical.

Il management buyout ha visto Luciano Roncaglia, co-fondatore della società, acquisire la totalità del capitale di Jointek S.r.l. sfruttando il supporto finanziario fornito da Tenax Capital.

Lo studio bureau Plattner ha assistito il manager Luciano Roncaglia in tutte le fasi dell’operazione, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Filippo Arata (in foto a sinistra), con il supporto dell’avvocato Costanza Galli (in foto seconda a sinistra), e con la partner Simona Gallo (in foto al centro) e l’avvocato Ulderico Ariano (in foto a destra) che hanno curato tutti i profili corporate M&A connessi all’acquisizione ed all’erogazione del finanziamento.

L’attività è stata coadiuvata dai professionisti del dipartimento bP corporate Finance.

Tenax Capital, è stata assistita dallo Studio RP Legalitax, con Giovanni Luppi (Partner) e Federico Bartolini.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Busani & Partners, con Giacomo Ridella (Partner) e Liliana Giavazzi (Director).